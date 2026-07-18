Il sindaco di Ferrara è stato iscritto nel registro degli indagati. La Procura sta esaminando due ipotesi di reato: diffamazione aggravata e minaccia o violenza rivolta a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ai suoi membri. L'indagine riguarda un messaggio inviato a un consigliere comunale, in cui si faceva riferimento al figlio del primo cittadino.

Il sindaco Alan Fabbri, primo cittadino di Ferrara, è indagato. Due le ipotesi di reato che la Procura sta valutando: la prima è quella per diffamazione aggravata, la seconda per violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ai suoi singoli componenti. Fabbri è finito sotto la lente degli inquirenti dopo la denuncia presentata in Questura lo scorso 27 maggio dall'avvocato e consigliere comunale di minoranza Fabio Anselmo, indicato come persona offesa nel fascicolo aperto dal pm Stefano Longhi. Il procedimento riguarda quanto accaduto durante la seduta del Consiglio comunale in cui maggioranza e opposizione erano chiamate a discutere la mozione di sfiducia presentata dallo stesso Anselmo nei confronti di Fabbri. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Ferrara, indagato il sindaco Alan Fabbri per il caso del messaggio sul figlio indirizzato a Fabio Anselmo

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Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri è indagato per il messaggio sul figlio di AnselmoIl sindaco di Ferrara è stato iscritto nel registro degli indagati per un messaggio diffamatorio rivolto al figlio di un ex politico.

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