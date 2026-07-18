Si disputerà oggi la finale dell’Atp 250 di Umago tra Daniel Merida e Damir Dzumhur: ecco l’analisi dell’incontro e il pronostico. Il sipario sta per calare sull’Atp 250 di Umago e, dopo una settimana ricca di colpi di scena, sarà la finale tra Daniel Merida Aguila e Damir Dzumhur ad assegnare il titolo in palio in Croazia. Lo spagnolo e il bosniaco hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni offerte dal tabellone, conquistandosi con merito la possibilità di giocare la partita più importante della settimana. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Merida è stato il grande protagonista della parte alta del tabellone: ha raggiunto la finale senza concedere nemmeno un set, eliminando in semifinale Roman Andres Burruchaga con un netto 6-4 6-2 e confermando, così, un rendimento di altissimo livello per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Merida-Dzumhur, un campione inedito per Umago: il pronostico della finale

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