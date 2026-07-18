ATP Umago 2026 Merida Aguilar sfiderà Dzumhur per il titolo

Al torneo ATP di Umago, Merida Aguilar e Dzumhur si sono qualificati per la finale. Le semifinali si sono concluse con la vittoria di Aguilar contro un avversario sconosciuto e di Dzumhur contro un altro giocatore. La finale si disputerà domani, determinando il vincitore del torneo.

Il torneo ATP di Umago torna in campo per il penultimo atto, le due semifinali decideranno i giocatori che nella finale di domani si giocheranno la vittoria. In un torneo nel quale non sono mancate le sorprese saranno lo spagnolo Daniel Merida Aguilar e il bosniaco Damir Dzumhur a sfidarsi per il titolo. Nel primo incontro di giornata lo spagnolo Daniel Merida Aguilar, numero 82 ATP, liquida l’argentino Roman Andres Burruchaga 6-4 6-2 in un’ora e ventidue minuti. L’iberico prova la fuga con il break del 3-1 e tocca il massimo vantaggio sul 4-1, ma il sudamericano reagisce e agguanta il 4-4. Il finale in volata premia il tennista spagnolo che, nel decimo gioco, strappa il servizio all’avversario e sfrutta il primo set point per siglare il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roman Andres Burruchaga vs Daniel Merida Aguilar | ATP Umag Semifinal Prediction

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