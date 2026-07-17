Al torneo ATP 250 di Umago, l’italiano Arnaldi è stato eliminato dopo una lunga partita nei quarti di finale. La vittoria è andata a Molcan, che ha battuto Davidovich Fokina. In semifinale sono avanzati Merida e Molcan. L’evento si svolge sulla terra rossa in Croazia.

Giornata di quarti di finale al torneo ATP 250 di Umago, dove è uscito di scena l’ultimo italiano rimasto in corsa sulla terra rossa della località croata. Matteo Arnaldi è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 7-6(5), 6-7(4), 7-6(4) dopo quasi quattro ore di autenticq battaglia. Il fresco semifinalista del Roland Garros non è riuscito a sfruttare un set-point sul 5-2 della prima frazione, ha subito la rimonta, è riuscito a trascinare la contesa al terzo parziale, ma i tie-break non gli hanno sorriso. Dzumhur se la dovrà vedere con lo slovacco Alex Molcan, che è riuscito a sovvertire il pronostico della vigilia... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Umago 2026, Arnaldi eliminato dopo una maratona. Molcan batte Davidovich Fokina, Merida in semifinale

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