Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita incontro con Modri? Sogno Foden obiettivi Inácio e Karetsas

Notizia in breve

Il mercato del Milan si anima con l’uscita di Estupiñán, mentre si svolge un incontro tra il club e Modri?. Si parla anche di un possibile sogno Foden e di obiettivi come Inácio e Karetsas. La giornata, venerdì 17 luglio 2026, vede aggiornamenti continui sulle trattative e sulle mosse del club rossonero.