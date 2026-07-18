Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita incontro con Modri? Obiettivi Inácio e Karetsas

Notizia in breve

Il mercato del Milan si muove: Estupiñán potrebbe lasciare il club, mentre si svolge un incontro con Modri?. Sono in corso trattative per ingaggiare Inácio e Karetsas. La giornata di sabato 18 luglio 2026 vede aggiornamenti sulle operazioni di mercato del club rossonero. Nessuna conferma ufficiale sui trasferimenti, ma gli accordi sono in fase di definizione. La sessione di mercato prosegue con nuovi incontri e valutazioni da parte della dirigenza.