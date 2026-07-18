Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita incontro con Modri? Obiettivi Inácio e Karetsas
Il mercato del Milan si muove: Estupiñán potrebbe lasciare il club, mentre si svolge un incontro con Modri?. Sono in corso trattative per ingaggiare Inácio e Karetsas. La giornata di sabato 18 luglio 2026 vede aggiornamenti sulle operazioni di mercato del club rossonero. Nessuna conferma ufficiale sui trasferimenti, ma gli accordi sono in fase di definizione. La sessione di mercato prosegue con nuovi incontri e valutazioni da parte della dirigenza.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, sabato 18 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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