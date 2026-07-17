Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita incontro con Modri? Sogno Foden obiettivo Inácio

Notizia in breve

Il mercato del Milan si muove con alcune novità: Estupiñán potrebbe lasciare il club, mentre è previsto un incontro con Modri?. Il club è interessato a Foden e Inácio, e si stanno valutando diverse operazioni. La giornata di venerdì 17 luglio 2026 vede aggiornamenti continui sulle trattative in corso, con incontri e possibili sviluppi in vista.