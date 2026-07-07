Il mercato dell’Inter procede lentamente con l’affare Khalaili, mentre si intensificano le trattative per Chalobah e Provedel. Le società sono impegnate nelle negoziazioni, senza annunci ufficiali. Le trattative in entrata e in uscita continuano a susseguirsi, senza sviluppi definitivi al momento. Le operazioni sono ancora in fase di definizione, senza conferme o firme ufficiali. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con importanti novità sia in entrata che sul fronte delle trattative in uscita. Secondo quanto riportato dall’esperto Luca Marchetti a Sky Sport, il club di Viale della Liberazione sta portando avanti diverse operazioni strategiche per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Cristian Chivu. Le manovre dei nerazzurri si concentrano in modo particolare sul reparto difensivo e sulla porta. Trattativa Chalobah: la situazione con il Chelsea. I vertici societari milanesi continuano a mantenere vivi i contatti con il Chelsea per il difensore Trevoh Chalobah. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, affare Khalaili a rilento ma si va avanti. Le ultime su Chalobah e Provedel

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