Mercato Inter affare Khalaili a rilento ma si va avanti Le ultime su Chalobah e Provedel

Da internews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato dell’Inter procede lentamente con l’affare Khalaili, mentre si intensificano le trattative per Chalobah e Provedel. Le società sono impegnate nelle negoziazioni, senza annunci ufficiali. Le trattative in entrata e in uscita continuano a susseguirsi, senza sviluppi definitivi al momento. Le operazioni sono ancora in fase di definizione, senza conferme o firme ufficiali. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

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Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il  calciomercato dell’Inter  entra nel vivo con importanti novità sia in entrata che sul fronte delle trattative in uscita. Secondo quanto riportato dall’esperto  Luca Marchetti a Sky Sport, il club di Viale della Liberazione sta portando avanti diverse operazioni strategiche per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico  Cristian Chivu. Le manovre dei  nerazzurri  si concentrano in modo particolare sul reparto difensivo e sulla porta. Trattativa Chalobah: la situazione con il Chelsea. I  vertici societari milanesi  continuano a mantenere vivi i contatti con il  Chelsea  per il difensore  Trevoh Chalobah. 🔗 Leggi su Internews24.com

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