mercato delle erbe in trasformazione grazie al bando nazionale anci

Il Mercato delle Erbe cambierà volto "entro l’anno". Grazie al sesto posto nel bando nazionale Anci "Officina della Cultura e del Gusto", il Comune ha ottenuto oltre 230mila euro per trasformare la storica struttura coperta in una piazza contemporanea. Il progetto, illustrato a quartieri e categorie, ha previsto lo smantellamento dei box inutilizzati, l’abbattimento delle barriere su via Nazario Sauro e la convivenza tra le storiche attività di vendita, il nuovo Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) e un bistrot. Lo spazio rimarrà aperto per lo studio, il coworking e gli eventi. A breve uscirà il bando per la gestione del polo, riservato ad associazioni a maggioranza under 35, con l’obbligo di impiegare personale con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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