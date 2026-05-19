Dalle spezie del Mercato delle Erbe al Giardino Giò | Alessia Baccanelli racconta il segreto delle api

Da forlitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, Forlì si prepara a celebrare questi insetti attraverso un evento che integra attività di divulgazione e momenti di passione. Alessia Baccanelli, nota divulgatrice, parlerà del ruolo delle api come gestori della biodiversità globale, evidenziando il loro contributo oltre alla produzione di miele. L'iniziativa si svolgerà tra il Mercato delle Erbe e il Giardino Giò, coinvolgendo il pubblico in un percorso informativo dedicato a queste piccole creature.

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Non sono solo produttrici di miele, ma le vere manager della biodiversità globale. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, il cuore pulsante di Forlì si prepara a rendere omaggio a questi piccoli, instancabili motori della vita sulla Terra con un evento che unisce divulgazione, passione e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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