Il nuovo Mercato delle Erbe prende forma | piano terra di nuovo operativo lavori al primo livello

Da anconatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercato delle Erbe di Ancona ha ripreso le sue attività al piano terra, che è stato riaperto e reso nuovamente operativo. Nel frattempo, sono in corso i lavori di sistemazione al primo livello della struttura. La riapertura delle postazioni degli operatori commerciali al piano inferiore rappresenta un passo avanti nel processo di recupero dell'edificio storico. L'intervento prosegue con l’obiettivo di completare i lavori di ristrutturazione.

ANCONA – Giro di boa per i lavori al Mercato delle Erbe, un altro importante passo avanti per il recupero della storica struttura con il ritorno nella loro posizione abituale, pienamente operativa e aperta al pubblico, delle postazioni degli operatori commerciali. Sia i rivenditori dei prodotti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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