Il nuovo Mercato delle Erbe prende forma | piano terra di nuovo operativo lavori al primo livello

Il Mercato delle Erbe di Ancona ha ripreso le sue attività al piano terra, che è stato riaperto e reso nuovamente operativo. Nel frattempo, sono in corso i lavori di sistemazione al primo livello della struttura. La riapertura delle postazioni degli operatori commerciali al piano inferiore rappresenta un passo avanti nel processo di recupero dell'edificio storico. L'intervento prosegue con l’obiettivo di completare i lavori di ristrutturazione.

ANCONA – Giro di boa per i lavori al Mercato delle Erbe, un altro importante passo avanti per il recupero della storica struttura con il ritorno nella loro posizione abituale, pienamente operativa e aperta al pubblico, delle postazioni degli operatori commerciali. Sia i rivenditori dei prodotti.🔗 Leggi su Anconatoday.it Mocked as a Country Girl, Her True Identity Shocks All—After the Breakup,Everyone Wants Her! #drama Notizie correlate Mercato delle Erbe: lavori completati entro giugno, in linea con il nuovo cronoprogrammaA dichiararlo è stato l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, specificando poi che tutti gli adempimenti verranno eseguiti in proroga entro... Leggi anche: Napoli, spunta un nuovo nome per sostituire Conte: il piano B prende forma Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VIDEO| Esplode l'ira degli operatori ittici sotto il Comune: Con il nuovo mercato chiudiamo tutti, trattati come pezzenti; Piazza Bologna, confermato l'abbattimento degli alberi per il nuovo mercato: saranno sostituiti; Dopo 50 anni apre un nuovo mercato rionale a Roma (ed è già il cuore del quartiere); A Milano nasce un nuovissimo mercato degli agricoltori. Spesa a filiera corta (e anche aperitivi rurali). AssoNEXT: avvia nuovo programma strategico e nomina comitato esecutivoScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Diesel e benzina, cosa cambia con il nuovo taglio delle accise (non è come ci si aspetta)Il governo ha precisato che eventuali nuove decisioni dipenderanno dall’evoluzione del contesto internazionale ... affaritaliani.it L'effetto #Verona sul mercato #Juve: il ticket per #Lewandowski e una convinzione x.com Dal sapore dolce e dal colore acceso che ha contribuito a farlo imporre tra influencer e chef, le esportazioni di prodotti con il tubero sono aumentate del 300% dal 2023 con una previsione di mercato globale che potrebbe raggiungere 1,2 miliardi di dollari entr - facebook.com facebook