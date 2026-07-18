L’Unione Europea ha approvato una riforma del mercato del carbonio che permette ai produttori di energia di continuare a emettere fino al 2040. La modifica, tuttavia, non ha convinto tutti gli attori del settore, che esprimono insoddisfazione. La decisione si inserisce in un contesto di negoziati prolungati e di tensioni tra le parti coinvolte. La riforma è stata accolta con critiche da parte di alcune aziende e associazioni.

Un brutto clima Per Bruxelles i produttori di energia potranno continuare a rilasciare emissioni fino agli anni 2040, ma la riforma scontenta molti Un brutto clima Per Bruxelles i produttori di energia potranno continuare a rilasciare emissioni fino agli anni 2040, ma la riforma scontenta molti Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. L’Ue arriva alla riforma dell’Ets – il sistema europeo di scambio di quote di emissione, principale strumento dell’Unione per ridurre le emissioni di CO2 – alle soglie della pausa estiva dell’attività istituzionale e dopo mesi di pressioni, polemiche e fronti contrapposti. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Mercato del carbonio. L’inchino Ue agli affari non basta alle aziende

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. @vonderleyen: Dall'abbassamento dei prezzi dell'elettricità. All'adattamento del nostro mercato del carbonio alle realtà globali. Il nostro Piano d'Azione per l'Elettrificazione è anche il nostro piano di investimento e di indipendenza. 1/2 x.com

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