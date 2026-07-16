Oaktree ha deciso di interrompere gli acquisti a parametro zero, segnando un cambiamento nella strategia di mercato dell’Inter. Zielinski e Taremi potrebbero essere gli ultimi giocatori arrivati senza costi di trasferimento negli ultimi anni. Da quando l’azienda di investimento ha preso il controllo del club, la politica di acquisto si è evoluta, lasciando alle spalle le operazioni di questo tipo. La nuova gestione punta su accordi diversi per rafforzare la squadra.

Zielinski e Taremi saranno gli ultimi parametri zero nella storia recente dell'Inter? L'ipotesi è tutt'altro che remota, considerando come sia cambiata la politica sul mercato del club nerazzurro da quando Oaktree si è insediata come nuova proprietà. E se da una parte resiste, in maniera fredda e piuttosto timida, la candidatura di John Stones per la difesa (l'inglese si è proposto tramite i suoi agenti già nel marzo scorso quando era ormai chiaro che non avrebbe rinnovato il proprio contratto con il Manchester City), dall'altra si fortifica sempre più la convinzione che sia più funzionale il metodo americano, quello... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Inter, fine di un'epoca: Oaktree dice basta ai parametri zero. Stop agli affari stile Thuram, Calha e...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Chivu "libera" gli acciaccati per il Mondiale: Calha e Thuram out a BolognaL'Inter ha annunciato che alcuni dei suoi giocatori non sono al massimo della forma e sono stati autorizzati a lasciare temporaneamente il ritiro in...

Da Lautaro a Dimarco, passando per Calha e Thuram: tutti i protagonisti dell'Inter al FantacampionatoL'Inter ha vinto contro il Parma, aggiungendo un altro titolo alla sua storia, il 21° scudetto.

Temi più discussi: Inter, Marotta: Palestra è venuto meno a un impegno verbale e il suo agente...; Khalaili all’Inter, il tempo stringe: la firma entro il fine settimana?; Cosa è stato Yann Sommer per l'Inter (e perché è stato criticato anche quando non era necessario); Curtis Jones è un caso: il Liverpool lo conferma, ma lui non rinnova. L'Inter ci spera.

Curiosità: Dopo l’eliminazione della Francia, la sfida di domani decreterà anche la fine di un primato storico: per la prima volta dal 1982, una tra Inter e Bayern Monaco perderà il record di avere almeno un proprio giocatore qualificato alla finale della Coppa d x.com

L'Inter e quel Dna... Mondiale: dal 1982 a oggi c'è sempre stato almeno un nerazzurro in finaleIl gol di Lautaro Martinez con l'Inghilterra ha portato avanti una tradizione che va avanti da ben 44 anni (12 edizioni) ... sportmediaset.mediaset.it

Inter, Chivu vuole valutare Pavard. Esterno, c'è un nome in pole. Perisic e Kovacic...L'Ansa fa il punto sul mercato in entrata dell'Inter. Chivu vuole valutare Pavard in ritiro ... msn.com