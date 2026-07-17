A partire dal 2031, il tetto totale delle emissioni di CO2 consentite nel sistema di scambio europeo si ridurrà più lentamente rispetto alle precedenti previsioni. La Commissione europea ha proposto di modificare le regole dell’Ets, il principale strumento per limitare le emissioni industriali, per alleggerire il peso delle restrizioni. La proposta mira a ridurre l’impatto sulle imprese e a mantenere più facilmente la competitività.

La Commissione europea prova ad alleggerire il peso del mercato della CO2 sull’industria. Nella proposta di revisione dell’Ets - il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, cardine della politica climatica - Bruxelles prevede infatti di rallentare dal 2031 la riduzione del tetto complessivo alle emissioni. Il massimale continuerà a diminuire ogni anno, ma con un ritmo meno sostenuto rispetto a quello attuale. Il fattore lineare di riduzione, oggi fissato al 4,4 per cento, scenderà al 3,7 per cento nel periodo compreso tra il 2031 e il 2035. Dal 2036 passerà invece all’1,7 per cento, un livello più favorevole alle imprese rispetto alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Ue ammorbidisce la stretta sul carbonio dopo il 2030: ecco cosa cambia

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