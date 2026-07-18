A Merate si è verificata una crepa significativa in un muro perimetrale dell'ospedale San Leopoldo Mandic. La fessura si trova tra l'angolo e lo stipite di una porta al piano terra sul retro del padiglione C. Non sono stati riportati danni strutturali immediati o feriti. La zona interessata è stata messa sotto osservazione e sono in corso verifiche tecniche per valutare la stabilità dell'edificio.

Merate (Lecco), 18 luglio 2026 – Una profonda crepa si è aperta in uno muro perimetrale dell' ospedale di Merate. La spaccatura si è formata tra l'angolo e lo stipite di una porta al piano terreno sul retro del padiglione C del San Leopoldo Mandic. È una zona interdetta a pazienti e visitatori e riservata esclusivamente al passaggio degli addetti ai lavori. Nel padiglione sono ospitati il Pronto soccorso, diversi reparti e, all'ultimo piano, il blocco operatorio. Dai primi sopralluoghi sembra che si sia staccato dal resto del muro perimetrale una porzione di parete. https:www.ilgiorno.itvideomerate-si-crea-una-crepa-lungo-il-muro-perimetrale-dellospedale-rytnqzo1 Quando è scattato l’allarme . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Merate, profonda crepa in un muro perimetrale del San Leopoldo Mandic: allarme in ospedale

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Perché si formano le crepe nei muri e cosa centrano le resine espandenti

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