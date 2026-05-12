San Leopoldo Mandi? | la potente preghiera che porta speranza ai malati
Una preghiera dedicata a San Leopoldo Mandi?, considerato un’intercessore tra i fedeli e il divino, sta ricevendo attenzione per la sua supplica di speranza rivolta ai malati. La fede, per molti, rappresenta un sostegno nei momenti difficili di malattia, e questa invocazione si diffonde tra coloro che cercano conforto e guarigione. La figura del frate è al centro di questa pratica religiosa che coinvolge numerosi devoti.
Davanti alla prova della malattia, la fede diventa la nostra roccia. Rivolgiamoci con fiducia a San Leopoldo Mandic, il “piccolo grande” frate che intercede con amore per la guarigione di chi soffre. Ripercorriamo la vita di questo piccolo grande Santo che ha fatto della sua vita “un dono al confessionale”, per tutti coloro che volevano riconciliarsi con Dio. Un Santo che ci ha dimostrato come l’ascolto ed il perdono siano i pilastri fondamentali della vita di ciascuno di noi, e non solo di chi a Gesù consacra la sua vita. Era il 12 maggio del 1866 quando, in Montenegro, nasceva quello che sarebbe diventato uno dei frati più conosciuti del secolo passato.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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I disturbi del sonno. Al San Leopoldo Mandic attivato l’ambulatorioInsonnia, apnee notturne, narcolessia, parasonnie, disturbi del ritmo circadiano.