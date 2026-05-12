San Leopoldo Mandi? | la potente preghiera che porta speranza ai malati

Da lalucedimaria.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una preghiera dedicata a San Leopoldo Mandi?, considerato un’intercessore tra i fedeli e il divino, sta ricevendo attenzione per la sua supplica di speranza rivolta ai malati. La fede, per molti, rappresenta un sostegno nei momenti difficili di malattia, e questa invocazione si diffonde tra coloro che cercano conforto e guarigione. La figura del frate è al centro di questa pratica religiosa che coinvolge numerosi devoti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Davanti alla prova della malattia, la fede diventa la nostra roccia. Rivolgiamoci con fiducia a San Leopoldo Mandic, il “piccolo grande” frate che intercede con amore per la guarigione di chi soffre. Ripercorriamo la vita di questo piccolo grande Santo che ha fatto della sua vita “un dono al confessionale”, per tutti coloro che volevano riconciliarsi con Dio. Un Santo che ci ha dimostrato come l’ascolto ed il perdono siano i pilastri fondamentali della vita di ciascuno di noi, e non solo di chi a Gesù consacra la sua vita. Era il 12 maggio del 1866 quando, in Montenegro, nasceva quello che sarebbe diventato uno dei frati più conosciuti del secolo passato.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

san leopoldo mandi la potente preghiera che porta speranza ai malati
© Lalucedimaria.it - San Leopoldo Mandi?: la potente preghiera che porta speranza ai malati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

preghiera di San Leopoldo Mandic' #shorts

Video preghiera di San Leopoldo Mandic' #shorts

Notizie correlate

Leggi anche: Oggi 12 maggio, San Leopoldo Mandic: il piccolo grande frate che non si stancava mai di confessare

I disturbi del sonno. Al San Leopoldo Mandic attivato l’ambulatorioInsonnia, apnee notturne, narcolessia, parasonnie, disturbi del ritmo circadiano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web