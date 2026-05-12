Il 12 maggio si celebra San Leopoldo Mandic, un frate noto per la sua dedizione alla confessione. Nonostante la corporatura minuta e un aspetto fragile, ha svolto un ruolo importante nel suo tempo. È considerato un protettore dei malati di tumore. A Padova, ha trasformato il confessionale in un punto di riferimento per chi cercava il perdono. La sua figura rimane legata alla pratica religiosa della confessione e alla cura spirituale.

Dietro un corpo fragile e una statura minuta, un gigante dello spirito. Invocato come potente protettore dei malati di tumore, San Leopoldo Mandic ha trasformato un confessionale a Padova nel luogo del perdono di Dio. Nacque nella Dalmazia meridionale, a Castelnuovo di Cattaro il 12 maggio 1866. Era il penultimo di 16 figli di una famiglia cattolica croata. Il suo nome di Battesimo era Bogdan Ivan e fin dall’infanzia frequentò i frati francescani Cappuccini della Provincia Veneta che prestavano la loro opera in quel luogo. Fu a contatto con loro che il giovane Bogdan maturò la vocazione religiosa e andò prima nel seminario di Udine e poi fece il noviziato a Bassano del Grappa.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 12 maggio, San Leopoldo Mandic: il piccolo grande frate che non si stancava mai di confessare

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