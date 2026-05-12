Oggi 12 maggio San Leopoldo Mandic | il piccolo grande frate che non si stancava mai di confessare
Il 12 maggio si celebra San Leopoldo Mandic, un frate noto per la sua dedizione alla confessione. Nonostante la corporatura minuta e un aspetto fragile, ha svolto un ruolo importante nel suo tempo. È considerato un protettore dei malati di tumore. A Padova, ha trasformato il confessionale in un punto di riferimento per chi cercava il perdono. La sua figura rimane legata alla pratica religiosa della confessione e alla cura spirituale.
Dietro un corpo fragile e una statura minuta, un gigante dello spirito. Invocato come potente protettore dei malati di tumore, San Leopoldo Mandic ha trasformato un confessionale a Padova nel luogo del perdono di Dio. Nacque nella Dalmazia meridionale, a Castelnuovo di Cattaro il 12 maggio 1866. Era il penultimo di 16 figli di una famiglia cattolica croata. Il suo nome di Battesimo era Bogdan Ivan e fin dall’infanzia frequentò i frati francescani Cappuccini della Provincia Veneta che prestavano la loro opera in quel luogo. Fu a contatto con loro che il giovane Bogdan maturò la vocazione religiosa e andò prima nel seminario di Udine e poi fece il noviziato a Bassano del Grappa.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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