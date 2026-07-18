Mengo il festival dove anche il resto deve scaricare l’app

Da lortica.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al festival di Mengo, i partecipanti sono invitati a scaricare un’app dedicata. La redazione dell’Ortica ha monitorato i gruppi Facebook di Arezzo, dove si discute anche di questo evento. La richiesta di usare l’app viene menzionata come parte integrante della partecipazione al festival, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le motivazioni. Nessun altro elemento legato all’organizzazione o alle reazioni del pubblico è stato reso noto nel testo.

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Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, compito ormai affidato agli algoritmi, ai commentatori seriali e allo zio che “sa come funzionano queste cose”, ma per raccontare come un problema reale riesca a trasformarsi, commento dopo commento, in uno specchio perfetto degli umori aretini. Oggi è toccato al Mengo Festival. A innescare la discussione è stato Luca Chimenti, che in un lungo post ha raccontato la propria esperienza alla manifestazione: cappello di paglia sponsorizzato, pass al collo, braccialetto con chip, ricariche da cinque euro e birra da sei. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Mengo, il festival dove anche il resto deve scaricare l’app
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