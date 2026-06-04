Zielinski | Il meglio deve ancora venire Resto all’Inter? Penso di sì

Il centrocampista ha dichiarato di essere fiducioso riguardo al proprio futuro e ha affermato di pensare di rimanere all’Inter. Ha anche parlato del suo percorso e del suo ruolo nel club, senza escludere possibilità di proseguire la carriera con la stessa maglia. Zielinski ha detto che il meglio deve ancora venire, lasciando intendere di essere motivato a continuare con la squadra. La sua intervista ha toccato vari aspetti della sua esperienza e delle prospettive future.

di Stefano Cori Zielinski ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di passato, presente e futuro, ha fatto anche promesse ai tifosi dell’Inter. Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista a SportMediaset nella quale ha toccato diversi argomenti. Queste le sue parole: ZIELINSKI PRIME? «Sì, sì, è andata bene, abbiamo vinto due trofei importanti, ho giocato abbastanza e anche bene, sono stato contento di aver dato il mio contributo alla squadra». DELUSIONE MONDIALE «Finché non si conclude, ci sarà questa ferita aperta perché ci dispiace tanto». PIU’ FORTE ZIELINSKI AL NAPOLI O ALL’INTER? «Dico che il meglio deve ancora venire». RESTI ALL’INTER? «Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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