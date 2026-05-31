Festival Tv Iannacone premiato dal Coripet Anche il giornalista deve farsi carico dei temi ambientali

Da quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Festival di Dogliani, un giornalista ha ricevuto un riconoscimento dal Coripet. La premiazione si è svolta durante l’evento, dedicato al settore televisivo. Il giornalista ha commentato che anche i professionisti dell’informazione devono assumersi la responsabilità di affrontare le questioni ambientali. La cerimonia ha coinvolto diversi partecipanti e ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare il pubblico sui temi ecologici.

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"Essere al Festival di Dogliani e ricevere anche un premio dal Coripet è una grande soddisfazione - afferma Domenico Iannacone, giornalista e conduttore, che ha ricevuto al Festival della Tv il Premio Ambiente Coripet - Il tema ambientale, del riciclo della plastica, della rigenerazione, è sempre presente nelle mie puntate televisive. E' importante che il giornalismo faccia la sua parte, crei degli spunti, per comunicare al meglio questi temi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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