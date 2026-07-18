La premier ha lasciato al leader della Lega la gestione della comunicazione pubblica sul caso, mentre il legale Novani, capo del legislativo di Fratelli d’Italia alla Camera, è coinvolto. Oggi il rappresentante leghista sarà presente a Bollate. La prima ministra ha mantenuto una posizione di supporto all’alleato senza intervenire direttamente. La vicenda riguarda una disputa legale tra un gioielliere e un avvocato.

Il legale Novani capo del legislativo di Fn alla Camera. La premier lascia all’alleato la guida della battaglia pubblica sul caso. Oggi il leghista a Bollate. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Meloni, sponda con Salvini mentre Vannacci recluta l’avvocato del gioielliere

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