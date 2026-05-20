Gli ultimi sondaggi politici indicano una leggera diminuzione nel consenso per il partito di Giorgia Meloni, che scende al 28,5% con una perdita dello 0,3%. La sfida politica tra il generale Vannacci e il leader della Lega sembra influenzare la dinamica all’interno della coalizione di destra. I dati riflettono un andamento stabile per il momento, ma evidenziano anche alcune variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti. La situazione politica resta sotto osservazione in vista delle prossime consultazioni.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia perda leggermente terreno: il partito di Giorgia Meloni cede il -0,3% andando al 28,5%. Il Partito Democratico a trazione Elly Schlein guadagna il +0,2% andando al 22,2%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte incassa il +0,3% andando al 12,5%. Sondaggi oggi, chi è in vantaggio. Le informazioni che seguono mostrano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Viene evidenziato chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi leader. Ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni al 28,5% mentre la sfida Vannacci-Salvini condiziona la destra

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Ultimo minuto: sondaggi politici Meloni avanza insieme a Vanacci, Schlein-COnte sfida dura chi vince

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