Durante un intervento, il presidente del Consiglio ha ringraziato gli agenti di polizia coinvolti nelle operazioni ad “Alto Impatto”. Ha affermato che la libertà di tutti dipende dalla sicurezza garantita dalle forze dell’ordine. La dichiarazione è stata pronunciata in occasione di un evento ufficiale, sottolineando il ruolo degli agenti nel mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2026 "La cosa più preziosa che abbiamo è la nostra libertà. Ma quella libertà non esiste senza sicurezza e la sicurezza non esiste senza di voi". Con queste parole la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio agli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi straordinari “Alto Impatto” a Roma e Milano, ringraziandoli per un lavoro "difficile, spesso silenzioso e a volte frustrante, ma decisivo per la vita quotidiana degli italiani". Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meloni ringrazia agenti Polizia operazioni ad Alto Impatto: Senza sicurezza non c'è libertà

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