Il presidente del Consiglio ha ringraziato gli agenti di polizia per il loro lavoro, affermando che senza sicurezza non ci può essere libertà. Ha inoltre criticato chi si oppone alle politiche del governo, sottolineando che il rispetto e il supporto alle forze dell’ordine sono fondamentali per garantire la sicurezza pubblica. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sui temi specifici affrontati.

«La cosa più preziosa che abbiamo è la nostra libertà. Ma quella libertà non esiste senza sicurezza e la sicurezza non esiste senza di voi». Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio agli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi straordinari “Alto Impatto” a Roma e Milano, ringraziandoli per un lavoro «difficile, spesso silenzioso e a volte frustrante», ma decisivo per la vita quotidiana degli italiani. In visita al Reparto Volanti della Questura di Roma, la premier ha sottolineato che la sicurezza è la condizione che rende possibili le libertà di ogni giorno. «La libertà di un negoziante di alzare la saracinesca senza essere rapinato, la libertà di una ragazza di divertirsi la sera senza essere aggredita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Senza sicurezza non c’è libertà»: il grazie di Meloni agli agenti e la stoccata a chi critica il governo

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