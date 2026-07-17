Meloni visita la Polizia | Non c' è libertà senza sicurezza

Da iltempo.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La premier ha visitato una stazione di polizia, incontrando gli agenti e ringraziandoli per il lavoro quotidiano. Ha affermato che senza sicurezza non ci può essere libertà. La visita si è concentrata sulla vicinanza alle forze dell'ordine e sul riconoscimento del loro impegno. Nessun altro dettaglio sui contenuti del discorso o sui piani futuri. La premier ha lasciato il luogo senza dichiarazioni aggiuntive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una visita per esprimere vicinanza e ringraziare per l'impegno quotidiano delle divise che ogni giorno pattugliano il nostro paese. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi 17 luglio presso la sede del Reparto Volanti della Questura di Roma, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Un incontro, esteso in video-collegamento anche alla Questura di Milano, in cui la premier ha voluto sottolineare il valore strategico e sociale del lavoro delle forze dell'ordine: un pilastro fondamentale per la tenuta democratica del Paese. Il ringraziamento della presidente è andato quindi a chi ogni giorno svolge un "lavoro difficile, spesso silenzioso, ma che ha pochi eguali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

meloni visita la polizia non c 232 libert224 senza sicurezza
© Iltempo.it - Meloni visita la Polizia: "Non c'è libertà senza sicurezza"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Meloni a Brescia: “Senza difesa non si può garantire la libertàDurante un evento a Brescia, il presidente del Consiglio ha affermato che senza difesa non si può garantire la libertà.

Cooperazione e sicurezza economica, Meloni vede la premier del Giappone in visita a RomaLa premier italiana incontrerà oggi il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi, in visita a Roma.

Temi più discussi: Inaugurazione del Centro Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria in dotazione alle Fiamme Azzurre, il messaggio del Presidente Meloni; Meloni: Governo lavora per restituire a Polizia Penitenziaria dignita' che merita; Ddl sicurezza, dalla movida ai cortei: cosa prevedono le misure per i giovani; Il Cdm approva il nuovo ddl Sicurezza. Piantedosi: Fermo preventivo per i minori, anche dalla polizia locale.

meloni visita la poliziaMeloni visita la Polizia: Non c'è libertà senza sicurezzaUna visita per esprimere vicinanza e ringraziare per l’impegno quotidiano delle divise che ogni giorno pattugliano il nostro paese. La ... iltempo.it

POLIZIA, PISANI RINGRAZIA MELONI PER VISITARoma, 17 lug – Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani , a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, ringrazia la Presidente del Con ... 9colonne.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web