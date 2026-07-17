La premier ha visitato una stazione di polizia, incontrando gli agenti e ringraziandoli per il lavoro quotidiano. Ha affermato che senza sicurezza non ci può essere libertà. La visita si è concentrata sulla vicinanza alle forze dell'ordine e sul riconoscimento del loro impegno. Nessun altro dettaglio sui contenuti del discorso o sui piani futuri. La premier ha lasciato il luogo senza dichiarazioni aggiuntive.

Una visita per esprimere vicinanza e ringraziare per l'impegno quotidiano delle divise che ogni giorno pattugliano il nostro paese. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi 17 luglio presso la sede del Reparto Volanti della Questura di Roma, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Un incontro, esteso in video-collegamento anche alla Questura di Milano, in cui la premier ha voluto sottolineare il valore strategico e sociale del lavoro delle forze dell'ordine: un pilastro fondamentale per la tenuta democratica del Paese. Il ringraziamento della presidente è andato quindi a chi ogni giorno svolge un "lavoro difficile, spesso silenzioso, ma che ha pochi eguali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni visita la Polizia: "Non c'è libertà senza sicurezza"

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