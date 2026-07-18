Sono ore di riflessioni profonde a Palazzo Chigi. Come riporta il Corriere della Sera, Giorgia Meloni starebbe valutando se ripresentare, o meno, al Senato l'emendamento che è stato bocciato alla Camera a causa del voto contrario di alcuni membri della maggioranza, i cosiddetti franchi tiratori. All'intero di Fratelli d'Italia i pareri sono contrastanti: i dubbi non mancano, ma al momento, si legge sul quotidiano milanese, è "più sì che no". Il primo a spingere per riproporre l'emendamento a Palazzo Madama è Ignazio La Russa. L'idea del presidente del Senato è quella di andare incontro alle "franche tiratrici" per evitare una nuova, clamorosa, bocciatura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, la legge elettorale e lo "schema La Russa": la mossa che spiazza tutti

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