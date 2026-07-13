Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato l’avvio dell’iter parlamentare della nuova legge elettorale, arrivata alla Camera. La Russa ha sottolineato la necessità di superare i pareggi e ottenere maggiore stabilità politica, affermando che molti preferiscono un sistema che garantisca maggiore certezza. La proposta di legge è ora in fase di esame parlamentare e rappresenta un passo verso modifiche del sistema elettorale attuale.

«Comincia l’iter parlamentare della bozza di legge elettorale – spiega il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della Partita del cuore, a L’Aquila – il progetto di legge che è arrivato alla Camera. A me sembra una cosa importante, perché almeno personalmente penso che tutti potrebbero preferire che vinca uno o vinca l’altro, piuttosto che un pareggio. E se ho capito bene, questa legge assegna il premio di maggioranza a chi ha un voto in più dell’altro. Quindi, con i sondaggi attuali, che lasciano l’incertezza su chi può vincere tra centrodestra o centrosinistra, credo che dovrebbe piacere a tutti che non ci sia un pareggio. Ma una vittoria chiara per dare all’Italia continuità e stabilità». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, La Russa accelera: basta pareggi, serve stabilità. Penso che tutti preferiscano un sistema che dia certezza

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