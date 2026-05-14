La mossa a sorpresa di Meloni spiazza tutti | apertura ad Azione e accelerazione sul nucleare

Da thesocialpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato un'apertura a un possibile dialogo con il partito di opposizione, sorprendendo alcuni osservatori con questa decisione. Contestualmente, si è accelerato il percorso per il rilancio del settore nucleare, con un piano che prevede investimenti e nuove autorizzazioni. La mossa ha suscitato reazioni diverse tra i componenti della maggioranza e dell'opposizione, alimentando il dibattito politico e mettendo in evidenza le divisioni sulle strategie future. L'annuncio ha già generato discussioni sui possibili sviluppi della situazione.

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Botta e risposta accesi, tensioni tra maggioranza e opposizione e un annuncio destinato a far discutere. Il Premier Time al Senato si è trasformato in una lunga sfida politica tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni, con il governo che ha rivendicato i risultati economici raggiunti e le minoranze che hanno invece accusato l’esecutivo di lasciare un’Italia “più povera e più fragile”. Nel corso delle interrogazioni a risposta immediata, Meloni ha affrontato i principali temi economici e strategici del momento, dal lavoro al Superbonus, passando per il Piano Casa e soprattutto per il ritorno del nucleare. Proprio su questo terreno è arrivata la mossa politica che ha attirato maggiormente l’attenzione: l’apertura ad Azione e il riconoscimento del ruolo “costruttivo” di Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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