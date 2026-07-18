Meloni | Chi commette reati non può essere risarcito Siete d' accordo?

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il premier ha dichiarato che chi commette reati non può ricevere risarcimenti. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali casi specifici o contesti. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra il pubblico, con alcune persone che hanno espresso accordo e altre dissenso, attraverso un sondaggio online. La discussione si concentra sul rapporto tra responsabilità penale e diritto al risarcimento.

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Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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