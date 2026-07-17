Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio sui social in cui afferma che chi commette reati non può ricevere risarcimenti e definisce paradossali alcune situazioni legate a casi giudiziari. Il post fa riferimento alla vicenda di un gioielliere coinvolto in un procedimento penale, anche se non viene citato esplicitamente il nome. La pubblicazione arriva a poche ore dalla convocazione di un ministro al Quirinale.

Non scrive il nome di Mario Roggero ma il riferimento alla vicenda del gioielliere è palese. Giorgia Meloni affida a un post sui social il suo intervento e lo fa a poche ore dalla convocazione al Quirinale del ministro Carlo Nordio. Sergio Mattarella ha richiamato, infatti, il ministro della giustizia che poco prima aveva annunciato l’avvio dell’istruttoria per concedere la grazia al gioielliere che nel 2021 ha assassinato due ladri e ferito un terzo sparando loro alle spalle: il provvedimento di clemenza la può concedere solo il presidente della Repubblica, gli ha ricordato. Una figuraccia istituzionale che però non ferma la presidente del Consiglio dall’intervenire sull’argomento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il post di Meloni sul caso Roggero: “Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi”

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Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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