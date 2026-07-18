Melissa Satta ha raccontato di aver subito un furto dieci anni fa mentre era in vacanza nella casa dei genitori in Sardegna, con il figlio, la tata e i genitori. La mattina successiva, ha iniziato a vivere con la paura. Attualmente, consiglia al figlio di non uscire da solo a Milano per evitare situazioni simili.

«Stavo trascorrendo le vacanze nella casa dei miei genitori in Sardegna. Ero con loro, mio figlio Maddox e la nostra tata. Erano le tre di notte, forse le 4. A Maddox era venuta un po’ di febbre e piangeva. Mi sono alzata, sono andato a prenderlo nella sua cameretta e l'ho portato con me nel lettone per farlo riaddormentare. In quel momento non lo sapevo ancora, ma, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri erano già in casa nostra, pronti ad agire. E quello che era accaduto l'avrei scoperto solo la mattina dopo, sentendo le urla di mia madre. È stata la prima a svegliarsi, con capogiri e un fortissimo mal di testa. La casa era a soqquadro, ci avevano spruzzato del gas narcotizzante e avevano neutralizzato anche i nostri cani. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Melissa Satta sul caso Roggero e il furto subito dieci anni fa: «Da quel giorno vivo con la paura, a mio figlio dico di non uscire da solo a Milano»

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