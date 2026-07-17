Una showgirl ha condiviso su X un episodio che riguarda il suo bambino di 12 anni. Il ragazzo le ha chiesto il permesso di uscire con gli amici, ma lei ha risposto di no, citando motivi di sicurezza. Ha detto di essere terrorizzata da quello che potrebbe succedergli. L’episodio si è verificato a Milano, il 17 luglio 2026.

Milano, 17 luglio 2026 – “Mamma, posso andare con i miei amici a fare una passeggiata?”. “No, non puoi perché è pericoloso”. La showgirl Melissa Satta ha raccontato su X l’episodio che ha per protagonista lei e suo figlio di 12 anni Maddox Boateng, nato dall'amore con il calciatore Kevin-Prince Boateng. I timori dell’ex Velina. “Mi sono sentita di dirgli di no, perché sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano”. Uno sfogo, quello dell’ex Velina, che arriva dopo l’escalation di rapine e scippi nel salotto meneghino ai danni di turisti stranieri, ma che richiama anche all’emergenza maranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano insicura, Melissa Satta: “Mio figlio voleva uscire con gli amici, ma ho detto no. Sono terrorizzata da quello che può succedergli”

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