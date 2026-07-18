Melissa Satta ha condiviso sui social la sua preoccupazione per il figlio Maddox, affermando di non farlo uscire di casa. La showgirl ha spiegato di essere molto attenta alla sicurezza del bambino e ha rivelato di aver evitato di portarlo fuori a causa di una situazione che le ha causato apprensione. La sua comunicazione si è concentrata sulla tutela del figlio e sulla volontà di proteggerlo da possibili rischi.

Melissa Satta si sfoga sui social, svelando le sue preoccupazioni per il figlio Maddox. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia si è confidata con il pubblico su X, raccontando un episodio legato a suo figlio. Lo sfogo di Melissa Satta e la confessione sul figlio. Conduttrice e showgirl, Melissa Satta è anche una mamma, legatissima al figlio Maddox Boateng. Nato nell’aprile del 2014 dal legame con Kevin-Prince Boateng, ha compiuto 12 anni da qualche mese e si trova in una fase della vita in cui ricerca indipendenza. Melissa Satta lo sa bene, ma su X ha espresso le sue paure legate agli ultimi fatti di cronaca. La conduttrice ha rivelato di aver negato al figlio Maddox di uscire con gli amici da solo perché teme che potrebbe diventare un bersaglio per rapine o aggressioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Melissa Satta preoccupata per il figlio: “Non lo faccio uscire di casa”

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