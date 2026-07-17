Melissa Satta preoccupata | Non permetto a mio figlio di uscire a Milano è troppo pericolosa
Melissa Satta ha scritto su X di aver vietato al figlio di 12 anni, Maddox, di uscire a Milano. La causa, secondo il suo post, sarebbe la percezione di pericolosità della zona. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni online, con commenti di vario tipo. L’attrice ha sottolineato di non permettere al bambino di frequentare il centro città. La discussione si è concentrata sulla sicurezza e sulle decisioni dei genitori.
È bastato un post su X per scatenare la bufera: Melissa Satta, nel pieno di un'estate milanese che dovrebbe essere all'insegna del relax, confessa di aver negato al figlio dodicenne, Maddox, una semplice passeggiata in centro con gli amici. La showgirl si dice "terrorizzata" dal problema dele baby gang, pronte a sfilare al ragazzino le sneaker firmate o lo smartphone di ultima generazione, parlando di Milano come di un territorio ostile dove il rischio di accoltellamento è dietro l’angolo. Un grido d’allarme che, se da un lato tocca le corde dell’ansia genitoriale, dall'altro appare come una narrazione eccessivamente catastrofista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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