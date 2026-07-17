Melissa Satta preoccupata | Non permetto a mio figlio di uscire a Milano è troppo pericolosa

Notizia in breve

Melissa Satta ha scritto su X di aver vietato al figlio di 12 anni, Maddox, di uscire a Milano. La causa, secondo il suo post, sarebbe la percezione di pericolosità della zona. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni online, con commenti di vario tipo. L’attrice ha sottolineato di non permettere al bambino di frequentare il centro città. La discussione si è concentrata sulla sicurezza e sulle decisioni dei genitori.