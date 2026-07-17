Melissa Satta vieta al figlio 12enne di uscire con gli amici | A Milano ti picchiano per un paio di belle scarpe
Melissa Satta ha vietato al figlio di 12 anni di uscire con gli amici a Milano. La motivazione è stata una frase riferita alla città, secondo cui si rischia di essere aggrediti per un paio di scarpe o un cellulare. La decisione è stata comunicata alla famiglia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.
Melissa Satta vieta al figlio di 12 anni di uscire per una passeggiata con gli amici a Milano: "Se hai un cellulare o delle belle scarpe ti picchiano". Il suo sfogo sui social riapre il dibattito sulla sicurezza in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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