Una donna ha riferito che suo figlio di 12 anni le ha chiesto di uscire con gli amici a Milano, ma lei ha deciso di rifiutare. Ha spiegato di aver detto no perché, a suo avviso, non era opportuno consentirgli di uscire. La donna ha condiviso questo episodio come uno sfogo personale.

"Mio figlio che ha 12 anni mi ha chiesto. mamma posso fare una passeggiata con i miei amici?! Io mi sono sentita di dirgli di no.perché purtroppo sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano": Melissa Satta lo ha raccontato in un post su X, aprendosi con i suoi follower su un tema molto delicato, quello della sicurezza. La showgirl, in particolare, ha parlato apertamente del rischio di aggressioni e rapine legate a un semplice cellulare o a un paio di scarpe. "Se hai un cellulare o delle belle scarpe, ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano", ha scritto la Satta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Melissa Satta, lo sfogo: "Mio figlio mi ha chiesto di uscire con gli amici a Milano, gli ho detto no"

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