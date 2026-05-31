Durante un intervento su La7, Bindi ha affermato che Renzi nel campo largo parla meglio di tutti, ma sui temi principali si posiziona dall’altra parte. Ha inoltre commentato la presenza di Vannacci, affermando che la sua influenza potrebbe essere determinante nel voto e che questa situazione dovrebbe preoccupare sia la destra che il centrosinistra.

"Vannacci rischia di essere decisivo nel voto e deve essere una preoccupazione per tutti, non solo per la destra: deve preoccupare anche il centrosinistra e tutti noi". Così Rosy Bindi, già ministro e presidente del Pd, commenta a In altre parole (La7) l’ultimo sondaggio di Pagnoncelli, che assegna al neo-leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, un 4,8 per cento. Bindi avverte che quella percentuale suona come un campanello d’allarme per l’intero sistema politico e sta già condizionando le scelte di Giorgia Meloni: "Lei non può permettersi di perdere il voto all’estrema destra, lo sa perfettamente". Per questo la presidente del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bindi a La7: “Renzi nel campo largo? Parla meglio di tutti ma sui temi essenziali sta sempre dall’altra parte”. Su Vannacci: “Deve preoccupare tutti”

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