Da Vannacci al candidato sindaco per Roma Arianna Meloni risponde a tutto campo | Chi vuole stare nel centrodestra…

Da secoloditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arianna Meloni ha dichiarato che il governo attuale durerà fino alla fine della legislatura. Ha inoltre commentato le posizioni di Vannacci e il candidato sindaco per Roma, affermando che chi desidera far parte del centrodestra deve rispettare le decisioni del partito. L’intervista si è concentrata su questioni politiche nazionali e sulla coesione interna ai partiti di maggioranza. Meloni ha ribadito l’intenzione di portare avanti l’attuale governo fino al termine del mandato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Questo governo arriverà alla fine della legislatura”. A rianna Meloni, in un’intervista al Messaggero, fa il punto sui 4 anni di governo di centrodestra e a chi le chiede su quali punti della legge elettorale la maggioranza è disposta ad andare incontro alle opposizioni, la responsabile politica di Fratelli d’Italia risponde: “Abbiamo già integrato diversi rilievi fatti dalle opposizioni. Che peò continuano a fare muro in modo del tutto strumentale. Forse perché a loro il pareggio fa comodo per tornare al governo senza avere i numeri”. Il messaggio di Arianna Meloni al generale Vannacci. Semmai vi fosse fuori un pareggio elettorale, FdI entrerebbe mai un governo di larghe intese? “Siamo convinti che questa nazione meriti di più – replica -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

da vannacci al candidato sindaco per roma arianna meloni risponde a tutto campo chi vuole stare nel centrodestra8230
© Secoloditalia.it - Da Vannacci al candidato sindaco per Roma, Arianna Meloni risponde a tutto campo: “Chi vuole stare nel centrodestra…”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni Roma 2027, il renziano Nobili risponde a Calenda: "Solo chi non vuole bene alla città pensa a candidato di destra"Il senatore di Azione ha dichiarato che non dà per scontato l’appoggio a un candidato di sinistra per le prossime elezioni a Roma e ha aperto alla...

Sondaggi politici, Meloni è stabile ma campo largo e Vannacci agitano il centrodestraGli ultimi sondaggi politici indicano che Fratelli d’Italia si conferma al 28,8%, mantenendo la posizione di primo partito nel panorama nazionale.

Argomenti più discussi: Da Vannacci al candidato sindaco per Roma, Arianna Meloni risponde a tutto campo: Chi vuole stare nel centrodestra...; Vannacci e l’exploit di Vigevano, il suo candidato supera il 14% all’esordio: l’ascesa del generale preoccupa la destra; Napoli non è Venezia, amministrative da tragedia per Fratelli d’Italia sotto il Vesuvio: il disastro del duo Meloni-Schifone; Calenda flirta con Fratelli d’Italia a Roma e Milano?.

Arianna Meloni, al lavoro per Andria con una politica concretaAndria merita molto di più e noi, come Fratelli d'Italia, abbiamo dimostrato che la nostra politica è una politica concreta, che dà risposte, che porta risultati e che può fare la differenza. Lo ha ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web