Arianna Meloni ha dichiarato che il governo attuale durerà fino alla fine della legislatura. Ha inoltre commentato le posizioni di Vannacci e il candidato sindaco per Roma, affermando che chi desidera far parte del centrodestra deve rispettare le decisioni del partito. L’intervista si è concentrata su questioni politiche nazionali e sulla coesione interna ai partiti di maggioranza. Meloni ha ribadito l’intenzione di portare avanti l’attuale governo fino al termine del mandato.

“Questo governo arriverà alla fine della legislatura”. A rianna Meloni, in un’intervista al Messaggero, fa il punto sui 4 anni di governo di centrodestra e a chi le chiede su quali punti della legge elettorale la maggioranza è disposta ad andare incontro alle opposizioni, la responsabile politica di Fratelli d’Italia risponde: “Abbiamo già integrato diversi rilievi fatti dalle opposizioni. Che peò continuano a fare muro in modo del tutto strumentale. Forse perché a loro il pareggio fa comodo per tornare al governo senza avere i numeri”. Il messaggio di Arianna Meloni al generale Vannacci. Semmai vi fosse fuori un pareggio elettorale, FdI entrerebbe mai un governo di larghe intese? “Siamo convinti che questa nazione meriti di più – replica -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Vannacci al candidato sindaco per Roma, Arianna Meloni risponde a tutto campo: “Chi vuole stare nel centrodestra…”

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