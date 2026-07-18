Medicina 2026-2027 Leonardo Dimola | le piccole vittorie nell’arena del semestre filtro| INTERVISTA

Notizia in breve

Il nuovo decreto sul semestre filtro di Medicina 2026-2027 è stato definito da uno studente “deludente, problematico e in parte classista”. Lo studente, noto per aver contestato la ministra dell’Università e della Ricerca durante un evento, ha commentato le misure, evidenziando le difficoltà e le criticità del provvedimento. La ministra aveva risposto con un commento polemico, citando una figura politica. La discussione ha attirato l’attenzione sulla percezione di ingiustizie nel sistema universitario.