Medicina 2026-2027 Leonardo Dimola | le piccole vittorie nell’arena del semestre filtro| INTERVISTA
Il nuovo decreto sul semestre filtro di Medicina 2026-2027 è stato definito da uno studente “deludente, problematico e in parte classista”. Lo studente, noto per aver contestato la ministra dell’Università e della Ricerca durante un evento, ha commentato le misure, evidenziando le difficoltà e le criticità del provvedimento. La ministra aveva risposto con un commento polemico, citando una figura politica. La discussione ha attirato l’attenzione sulla percezione di ingiustizie nel sistema universitario.
“Deludente, problematico e in parte classista”. È così cheLeonardo Dimoladescrive il nuovo decreto per il semestre filtro di Medicina 2026-2027, lo studente che ad Atreju aveva contestato la ministra dell’Università e della Ricerca,Anna Maria Bernini, che aveva risposto citando Silvio Berlusconi: “Siete sempre solo dei poveri comunisti”. A distanza di un anno dall’introduzione del semestre filtro, tra gli aspiranti medici serpeggia lo stesso sentimento:l’incertezza. Per molti studenti un anno accademico rappresenta un costo notevole, sia sul piano economico che personale. Il nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea in Medicina e... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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