Per il semestre filtro di Medicina 2026-2027 sono state introdotte alcune modifiche: il tempo per consegnare la prova sarà di 50 minuti, con una pausa di 30 minuti tra le sessioni. Il risultato migliore tra le prove sarà considerato automaticamente. Sono stati inoltre prolungati i periodi di lezione e posticipate le date degli appelli. Tuttavia, l’Unione degli universitari afferma che, in sostanza, non cambierà nulla rispetto alle precedenti modalità.

Novità sui tempi: 50 minuti per consegnare la prova e 30 minuti di pausa. Inoltre, verrà considerato automaticamente il risultato migliore. Prolungato il periodo delle lezioni e posticipate le date degli appelli Ancora il semestre filtro, però con qualche novità. Neldecreto per l’anno accademico 20262027di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria figurano alcune differenze sia nelle lezione che nelle prove d’esame. Qualchecambiamento arriva soprattutto sulle tempistiche. Partendo dalla base, le domande per le iscrizioni ai corsi, attualmente aperte, potranno essere presentati fino al prossimo 3 agosto, mentre per versare il contributo il tempo si prolunga fino al 5 agosto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Novità semestre filtro Medicina 2026-2027, ma per l’Unione degli universitari “non cambia nulla”

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Semestre filtro Medicina 2026/2027: guida completa a iscrizioni, scadenze e graduatorie

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