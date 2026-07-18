Medici di base | uno per 2mila pazienti in Valle

In Valle, la presenza di un medico di base ogni duemila pazienti rappresenta una risposta limitata alle esigenze di chi, anziano o con difficoltà di mobilità, ha perso il proprio riferimento a causa di trasferimenti o pensionamenti. La situazione non risolve il problema di fondo, ma garantisce comunque un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza sanitaria di prossimità. La carenza di medici di base si manifesta nella difficoltà di trovare un sostituto adeguato.

Non rappresenta certo "la" soluzione, ma è comunque una buona notizia soprattutto per chi - anziano oppure impossibilitato a muoversi dalla propria residenza - da mesi, se non da anni, ha "perso" il proprio medico di base (e di riferimento) perché questi si è trasferito oppure è andato in pensione. La stessa Silvana Snider, consigliere regionale della Lega, ha accolto con favore la conferma della possibilità, in deroga, prevista nell’ Accordo Collettivo Nazionale, di mantenere fino a 2.000 assistiti per i medici di medicina generale. "È importante perché evita di tornare al limite dei 1.800 assistiti proprio in una fase in cui il turnover e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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