Radiato il medico di base che aveva patteggiato 2mila pazienti senza dottore | Io vittima di errore giudiziario

Il medico di famiglia di Settala, che aveva patteggiato in un procedimento giudiziario, è stato ufficialmente radiato dall’ordine professionale. Nonostante il ricorso presentato, l’ordine ha deciso di sospendere l’attività del medico, coinvolto nella gestione di circa duemila pazienti senza un medico di riferimento. Il professionista ha dichiarato di essere vittima di un errore giudiziario.

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