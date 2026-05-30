Due medici di base hanno cessato l’attività, lasciando senza assistenza oltre 2.400 pazienti. È stato attivato un ambulatorio temporaneo per coprire il servizio. La situazione si inserisce in un quadro già noto, con il pensionamento di medici di famiglia storici e la mancanza di sostituti immediati. La gestione dell’emergenza si sta concretizzando con strutture temporanee, senza indicazioni di nuovi ingressi a breve termine.

Un copione già visto sul fronte della medicina di territorio, dove alla pensione di storici medici di famiglia, non corrisponde quasi mai l’arrivo immediato di nuove leve. Questa volta l’addio simultaneo di due professionisti lascia un vuoto pesante tra Segrate e Vimodrone, "scoperti" oltre 2mila 400 pazienti. Una situazione di oggettiva difficoltà per le due comunità, in cui la burocrazia e la carenza cronica di camici bianchi rischiano di ricadere direttamente sulle fasce più fragili della popolazione. Per arginare l’emergenza, evitare il caos nei pronto soccorso della zona e garantire la necessaria continuità terapeutica a tutti coloro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due medici di base lasciano. Oltre 2.400 pazienti “scoperti”. Via all’ambulatorio temporaneo

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