Mbappé scrive a Deschamps prima di Francia-Inghilterra | Meritavi un finale migliore ma abbiamo fallito

Prima della finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, un messaggio di Mbappé è stato rivolto a Deschamps, che si appresta a lasciare la panchina francese. Il giocatore ha scritto che meritava un finale migliore, ma che alla fine si è verificato un fallimento. Mbappé ha anche aggiunto che il tempo e la storia riconosceranno la grandezza di Deschamps.

Alla vigilia della finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, Kylian Mbappé ha dedicato un messaggio emozionante a Didier Deschamps, arrivato all'ultima partita sulla panchina della Francia: "Il tempo e la storia riconosceranno la tua grandezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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