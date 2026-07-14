La nazionale spagnola ha battuto la Francia 2-0 in semifinale, qualificandosi per la finale di un torneo internazionale. La squadra francese non è riuscita a reagire e si è trovata in difficoltà contro gli avversari, che hanno segnato entrambe le reti nel primo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, senza ulteriori segnature nel secondo tempo. La Francia ha mostrato difficoltà a controllare il gioco e a creare occasioni da rete.

È stata una lezione di calcio quella impartita dalla Spagna di De La Fuente alla Francia di Deschamps. È finita 2-0 che una vita fa era il punteggio che rappresentava un dominio netto. Allora le goleade erano una rarità. Un gol per tempo e la Spagna va in finale. Deschamps ha schierato i fantastici quattro e ha regalato agli spagnoli una netta supremazia in mezzo al campo. La Spagna ha avuto sempre il controllo della partita, anche quando non ha avuto il pallone tra i piedi. Strepitosa la partita di Rodri ma anche quella di Fabian è stata di livello altissimo. Tutta la Spagna ha giocato benissimo ed è stata schierata perfettamente in campo. Hanno giocato anche una partita difensiva molto attenta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Spagna toglie campo e ossigeno alla Francia: 2-0 e va in finale. Deschamps e Mbappé non ci capiscono niente

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Tutto giusto. Ma davvero strana la sequenza del cambio. Courtois si fa male al 65' e non lo sostituiscono. C'è anche il cooling break, ma rimane in campo. Poi, due minuti dopo la ripresa del gioco, viene tolto senza che lui lo chieda (lo ha detto in un'intervista a x.com