La Spagna toglie campo e ossigeno alla Francia | 2-0 e va in finale Deschamps e Mbappé non ci capiscono niente

Da ilnapolista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale spagnola ha battuto la Francia 2-0 in semifinale, qualificandosi per la finale di un torneo internazionale. La squadra francese non è riuscita a reagire e si è trovata in difficoltà contro gli avversari, che hanno segnato entrambe le reti nel primo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, senza ulteriori segnature nel secondo tempo. La Francia ha mostrato difficoltà a controllare il gioco e a creare occasioni da rete.

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È stata una lezione di calcio quella impartita dalla Spagna di De La Fuente alla Francia di Deschamps. È finita 2-0 che una vita fa era il punteggio che rappresentava un dominio netto. Allora le goleade erano una rarità. Un gol per tempo e la Spagna va in finale. Deschamps ha schierato i fantastici quattro e ha regalato agli spagnoli una netta supremazia in mezzo al campo. La Spagna ha avuto sempre il controllo della partita, anche quando non ha avuto il pallone tra i piedi. Strepitosa la partita di Rodri ma anche quella di Fabian è stata di livello altissimo. Tutta la Spagna ha giocato benissimo ed è stata schierata perfettamente in campo. Hanno giocato anche una partita difensiva molto attenta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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