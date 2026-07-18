Mbappé ha dichiarato di voler superare Messi e la Scarpa d’Oro, ma ha precisato che non sarà solo una questione di gol. La partita si svolge a Miami, ma le squadre di Francia e Inghilterra avevano altre aspettative e avrebbero preferito giocare in un’altra location. Il risultato finale sembra meno rilevante rispetto ad altri aspetti della partita, che si svolge in un contesto meno competitivo di quanto previsto.

Il risultato, lo sappiamo, conta fino a un certo punto. È la partita che quasi nessuno vuole giocare, soprattutto Francia e Inghilterra che avevano ben altre ambizioni e al mare di Miami avrebbero preferito le luci di New York., DESCHAMPS: “La nazionale francese, con tutto ciò che comporta, è la cosa più meravigliosa che mi sia mai capitata nella mia vita professionale. Ha occupato 25 anni della mia vita. 25 anni della vita di un uomo o di una donna, questo lascia il segno”, Ecco uno dei motivi di interesse è proprio lui: Didier Deschamps, all’ultima panchina con la nazionale francese dopo 15 anni da ct. Per molti, nonostante il Mondiale 2018, ha raccolto molto meno di ciò che avrebbe dovuto con quell’abbondanza di talento a disposizione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mbappé mette Messi e la Scarpa d’Oro nel mirino, ma a decidere potrebbero non essere i gol…

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Mbappé On Messi: He Is Just RIDICULOUS

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