Kylian Mbappé ha scritto sui social un messaggio di riconoscimento per il ct in vista della sua imminente partenza dalla nazionale francese. L’attaccante ha detto che il tempo farà capire la grandezza di Deschamps. La notizia arriva poche ore prima dell’addio ufficiale del commissario tecnico, che non guiderà più la selezione. La comunicazione è stata condivisa pubblicamente dal giocatore, senza ulteriori dettagli o commenti.

Kylian Mbappé ha dedicato a Didier Deschamps un dolce pensiero sui social, a pochissime ore dal prossimo addio del ct alla Francia. Deschamps, uno dei tre di sempre a vincere i Mondiali da giocatore e da allenatore (gli altri due sono Zagallo e Beckenbauer), è stato il mentore del fenomeno del Real Madrid in nazionale: lo ha fatto esordire, lo ha investito di responsabilità e i due sono diventati campioni del mondo assieme nel 2018., "Oggi è il tuo ultimo ballo. Tu che ci hai dato così tanto. Avremmo dovuto offrirti un finale migliore, ma abbiamo fallito. È molto difficile esprimere a parole ciò che hai apportato in questi 14 anni; sei stato un protagonista assoluto della rinascita di questa squadra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mbappé, giù il cappello per Deschamps: "Il tempo farà comprendere alla gente la tua grandezza"

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