Il nuovo tatuaggio 00 | 07 di Sophie Codegoni nasconde un messaggio che ti farà pensare alla tua vita
Sophie Codegoni ha arricchito la sua collezione di tatuaggi con una nuova scelta dal significato particolarmente profondo. Questa volta l’influencer ha optato per la scritta 00:07, una sequenza numerica che a prima vista potrebbe sembrare criptica, ma che nasconde una riflessione intensa sul tempo, sulla vita e sui ricordi che costruiamo giorno dopo giorno. Il tatuaggio è stato realizzato durante un soggiorno a Roma, dove Sophie si trovava per assistere al concerto di Ultimo. La scelta della capitale non è stata casuale: in quella stessa seduta dal tatuatore era presente anche l’amico Mattia Ferrari, che ha deciso di farsi incidere sulla pelle la parola philia, termine greco che evoca l’amicizia autentica e il legame fraterno tra persone care. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Un nuovo tatuaggio, solo all’apparenza semplice, sta facendo parlare per il significato profondissimo che Sophie Codegoni ci ha legato. Dietro quella scritta c’è un pensiero sulla vita e sui ricordi che cambia completamente la lettura del gesto. Te lo spiego nell facebook
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