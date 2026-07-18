Matteo Garrone ha pagato i debiti di Massimo Ceccherini? Il regista rompe il silenzio

Un amico di Massimo Ceccherini ha versato 300mila euro per coprire i suoi debiti. La notizia è stata resa pubblica ieri, senza che siano stati forniti dettagli sull’identità del benefattore. Matteo Garrone, coinvolto nella vicenda, ha confermato di non aver contribuito ai pagamenti. Non ci sono ulteriori informazioni sui motivi o sulle modalità con cui è stato effettuato il pagamento.

Nella giornata di ieri è stata resa nota la notizia secondo cui i debiti di Massimo Ceccherini sarebbero stati ridimensionati grazie all’intervento di un suo amico, che ha deciso di versare 300mila euro per aiutarlo. Sebbene l’identità del misterioso benefattore non sia mai stata ufficializzata, il Corriere della Sera aveva ipotizzato che potesse trattarsi di Matteo Garrone, regista e amico di lunga data dell’attore. Il diretto interessato, però, ha smentito. “Ci sarà stato un errore, io non ne so nulla”, ha dichiarato Garrone al Corriere della Sera, dopo essere stato contattato per confermare o meno l’ipotesi di un suo aiuto economico nei confronti di Ceccherini. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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