Ceccherini tutti gli indizi che portano a Matteo Garrone | avrebbe saldato lui i 300 mila euro di debiti di gioco Il regista | Non so nulla

Da corrierefiorentino.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Firenze ha approvato un piano di salvataggio presentato da un attore e regista italiano, che aveva accumulato oltre 300 mila euro di debiti di gioco. Secondo gli investigatori, ci sono indizi che collegano l’attore a un regista, che avrebbe saldato i debiti. Il regista ha dichiarato di non essere a conoscenza di questa situazione. Il piano di salvataggio è stato definito “concordato minore”.

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Il Tribunale di Firenze ha dato il via libera al piano di salvataggio, tecnicamente «concordato minore», proposto dal noto attore e regista italiano Massimo Ceccherini, che si era indebitato oltre le sue possibilità attuali, a causa di una grave e certificata dipendenza dal gioco d’azzardo. A fronte di un debito complessivo di quasi 1 milione e 400 mila euro, dovuto principalmente a tasse non pagate all’erario, l’artista ha richiesto ai giudici fiorentini l’accesso alla procedura per risanare la sua situazione debitoria, per tornare a lavorare e vivere più serenamente.  La sentenza di omologa del risanamento è arrivata grazie al consenso di tutti i creditori, tra Fisco, istituti di credito e altri, e soprattutto grazie all’intervento di un amico (nella procedura detto «assuntore esterno»), che ha messo sul piatto 300. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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